SaS: Poľovníci prichádzajú o revíry podozrivým prístupom inštitúcií

Bratislava 16. mája (TASR) – Poľovnícke združenia prichádzajú o revíry podozrivým prístupom štátnych orgánov, pričom všetky nitky v tejto oblasti vedú k špičkám Slovenskej národnej strany (SNS). Uviedla to v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave podpredsedníčka Národnej rady (NR) SR za stranu SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.zdôraznila Nicholsonová.Jeden zo zainteresovaných poľovníkov, predseda poľovníckeho združenia (PZ) Ondava Moravany Dušan Stanko, priblížil, že k 10. marcu 2018 im končili nájomné zmluvy. Na zhromaždení vlastníkov pôdy, ktoré zorganizovali, sa podľa neho nezúčastnil Slovenský pozemkový fond (SPF), ale zúčastnili sa Lesy SR a Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).skonštatoval.Ako protistranu uviedol Stanko PZ Rakovec, ktorého predsedom je Martin Sojka. Jedným zo zvolávateľov následného zhromaždenia bol SPF a firma D. K. Agro Rakovec, ktorí dosiahli požadovaný počet.zdôraznil Stanko s tým, že na tomto stretnutí sa mnohí predstavitelia PZ Ondava Moravany nemohli zúčastniť.Navyše poukázal na to, že SPF, alebo aj Lesy SR si umelo zvyšovali výmeru, aby získali väčšinu. Nato PZ Ondava Moravany zvolalo ďalšie zhromaždenie. Stanko ozrejmil, že spísali notársku zápisnicu a poslali ju na okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. Neskôr dostal oznámenie o tom, že revír bol prisúdený PZ Rakovec.priblížil Stanko.Agrorezort reagoval, že do procesu prenajímania poľovných revírov nevstupuje ani nezastupuje žiadnych vlastníkov a o tom, kto bude poľovný revír užívať, rozhodujú vlastníci pozemkov tvoriacich revír.uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré zároveň upozornilo na to, že okresné úrady, odbory pozemkové a lesné má v kompetencii ministerstvo vnútra.Stanko zároveň dodal, že podľa neho spojenie vedie až k predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi (SNS). Uviedol, že spomínané úrady sú obsadené nominantmi SNS a spojitosť existuje aj v prípade Martina Sojku, ktorý sa v rodnej obci vyjadril, že je priateľom Danka. Súčasne vidí problém v tom, že bola menená výmera, ktorú má SPF či Lesy SR v ich revíri.Nicholsonová doplnila, že Martin Sojka je jedným z konateľov firmy Tempus AWT Bavaria, ktorú v minulosti viackrát zastupoval Danko. Jaroslav Jevčák, ktorý v prípade tiež figuruje, je štatutárom firmy Syteli a podľa Nicholsonovej aj veľmi úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku ministerstva školstva. Osoba Daniela Janša, ktorý zastupoval protistranu, podľa nej spája tento prípad s prípadom Daniela Štubňu, ktorý zastupuje väčšinových vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Teplá Voda.uviedol Štubňa s tým, že Gustáv Palider mal od Štubňu pýtať "výpalné" za to, že sa dostaví na zhromaždenie a zahlasuje za poľovné združenie, ktoré zastupuje Štubňa.Podľa SaS je za to zodpovedná ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS).skonštatovala Jarmila Halgašová z SaS.