SaS považuje stropovanie veku odchodu do dôchodku za čistý populizmus

Bratislava 23. mája (TASR) - Ústavné ohraničovanie veku odchodu do dôchodku považuje opozičná Sloboda a solidarita (SaS) za čistý populizmus.uviedli v spoločnom stanovisku predseda strany Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.Podľa SaS je v rozpore s verejným záujmom i zdravým rozumom, aby sa pre hospodársku politiku ktorejkoľvek budúcej vlády dôchodkový vek stal nedotknuteľný. "A to preto, lebo ho kedysi v minulosti zakonzervovali v ústave politické strany, ktoré dali prednosť populizmu miesto zodpovednosti k štátu a jeho občanom," uviedli liberáli.Je podľa nich nepochopiteľné, že namiesto riešenia akútnych problémov v školstve, v zdravotníctve či v spolunažívaní majority so segregovanými rómskymi komunitami, sa celá politická scéna zaoberá záležitosťou, ktorá bude aktuálna o dvadsať rokov.uviedla SaS. Liberáli by tak privítali, keby OĽaNO a Sme rodina zišli včas z nesprávnej cesty.