SaS: Prezident SR by mal odvolať šéfa J. Holjenčíka z funkcie

Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR Jozef Holjenčík. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 23. januára (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska by mal odvolať predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka z funkcie. Uviedli to dnes poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Kiššová a Karol Galek pred podateľňou Kancelárie Prezidenta SR.povedala Kiššová. Zákon podľa nej totiž hovorí, že regulačný úrad musí byť nezávislý a nemôže počúvať, prihliadať ani rozhodovať v zmysle odporúčaní a rozhodnutí tretích strán.Pripomenula, že minulý týždeň predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) "", aby predseda ÚRSO Holjenčík prehodnotil vydané rozhodnutia týkajúce sa cien energií pre rok 2017. "" dodala Kiššová.Po odvolaní šéfa ÚRSO volajú aj predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič a Veronika Remišová. Holjenčík nemal byť podľa Matoviča na poste predsedu ÚRSO už dávno." podčiarkol dnes na tlačovej konferencii.Ak sa potvrdí, že predseda ÚRSO Holjenčík pri zvýšení cien energií podľaholna úkor spotrebiteľov, stratí dôveru vlády. Uviedol to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini v nedeľu (22.1.) v diskusnej relácii TA3 V politike.zdôraznil Pellegrini. Treba sa poriadne pozrieť na celé konanie, myslí si. Štát by mal podľa Pellegriniho vedieť, čo sa okolo regulačného úradu deje.