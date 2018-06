SaS: Pri eurofondoch je potrebné zadefinovať jasné pravidlá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. júna (TASR) - Slovensko zaostáva v čerpaní eurofondov a vykazuje veľkú chybovosť pri ich poberaní. Tvrdí to opozičná strana SaS, ktorá navrhuje, aby sa do budúcnosti uskutočnila presná analýza, ktorá by ukázala, do ktorých oblastí sa budú v novom programovom období prioritne investovať európske zdroje.Strana SaS vyzýva podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD), aby prizval opozíciu do pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá partnerstvom pre politiku súdržnosti.uviedol na tlačovej konferencii líder SaS Richard Sulík.Strana upozornila na správu Európskeho úradu boja proti podvodom OLAF, ktorý konštatuje, že na Slovensku je veľká chybovosť v čerpaní eurofondov v tomto programovom období.tvrdí Sulík.Chybovosť podľa jeho slov síce mierne klesá, ale ešte stále je niekoľkonásobne vyššia ako v okolitých krajinách.tvrdí Sulík.SaS je presvedčená, že čerpanie eurofondov musí mať transparentné pravidlá.myslí si Sulík.Slovensku podľa liberálov hrozí na konci tohto roka prepadnutie niekoľko miliónov eur.priblížil expert na eurofondy v SaS Ján Rudolf.Podľa neho je potrebné nastaviť a jasne zadefinovať prioritné oblasti na Slovensku, do ktorých by mali európske prostriedky smerovať.dodal Rudolf.