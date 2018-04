SaS: Rezort obrany by mal povedať celú pravdu o skúškach vozidla 8x8

Na snímke poslanec parlamentu SR Ľubomír Galko (SaS). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. apríla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR pod vedením Petra Gajdoša (SNS) by malo podľa liberálov povedať celú pravdu o skúškach prototypu bojového obrneného vozidla 8x8, ktoré rezort označuje za výsledok spoločného slovensko-fínskeho rozvoja. Tvrdí to podpredseda SaS Ľubomír Galko v reakcii na informácie o ukončení praktickej časti vojenských skúšok tohto prototypu.povedal Galko. Liberáli očakávajú, že táto informácia bude súčasťou správy, ktorú rezort obrany pripravuje pre vládu.dodal Galko.Ministerstvo v sobotu informovalo, že v týchto dňoch vojaci Ozbrojených síl SR a špecialisti Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie ukončili praktickú časť vojenských skúšok prototypu bojového obrneného vozidla 8x8. V najbližšom období by sa mali získané údaje z testov vyhodnocovať a analyzovať, aby sa vytvoril komplexný obraz o operačných a taktických parametroch vozidla. Výsledky budú spracované do materiálu, ktorý následne minister obrany Peter Gajdoš predloží vláde aj s návrhom riešenia ďalšieho postupu.