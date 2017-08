SaS sa opäť pokúsi odvolať ministrov R. Kaliňáka a J. Richtera

Richard Sulík Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Strana SaS sa opäť pokúsi v parlamente odvolať ministra práce Jána Richtera a ministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD). Dôvodom sú kauzy Čistý deň a Bašternák. Liberáli to oznámili na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.povedal predseda SaS Richard Sulík. Ocenil odstúpenie ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS), čo podľa neho vytvorilo precedens. Podmienky na odvolanie či odstúpenie totiž podľa tohto prípadu spĺňajú aj Richter s Kaliňákom.Nová situácia okolo kauzy Čistý deň podľa šéfky klubu SaS Natálie Blahovej dokázala, žePripomenula, že opozícia sa už pokúšala Richtera odvolať, ale neuspela.Druhý pokus podľa Blahovej nemusí byť márny.uviedla na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Podpredseda SaS Ľubomír Galko pripomenul kauzu Bašternák, do ktorej je podľa neho zapojený Kaliňák.uviedol Galko a pýta sa, čo Kaliňáka stále drží vo funkcii. Podľa neho to, že mu štátna funkcia zabezpečuje beztrestnosť.Opozícia dlhodobo žiada Kaliňákov odchod a mieni v tom pokračovať aj návrhom na odvolanie z funkcie, ktorý chce predložiť v parlamente.Sulík zároveň zdôraznil, že premiér Robert Fico (Smer-SD) hazarduje so Slovenskom. "Jeho koalícia je v troskách," vyhlásil Sulík. Koaličná kríza podľa jeho slov nevznikla kvôli hodnotám, ale pre peniaze.