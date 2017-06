SaS: Slovensko by malo zaviesť nový systém výberu DPH odporúčaný EÚ

Na archívnej snímke poslanec NR SR Jozef Rajtár (SaS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 22. júna (TASR) - Slovenská republika by mala zaviesť nový systém výberu DPH, ktorý odporúča Európska únia (EÚ). Presvedčení sú o tom predstavitelia opozičnej SaS, podľa ktorých Slovensko patrí vo výbere DPH medzi najhoršie krajiny, pričom nový systém by úplne eliminoval kauzy ako Bašternák.Podľa poslanca NR SR Jozefa Rajtára (SaS) je súčasný systém výberu DPH ako pingpong.vysvetlil Rajtár na tlačovej besede s tým, že DÚ teda vyplatí DPH z premrštenej sumy, firma ju "zhrabne" a prevedie na biele kone.Opozičný poslanec je preto presvedčený, že slovenský systém je komplikovaný, neprehľadný a zložitý.odkázal Rajtár.Nový systém, ktorý navrhuje EÚ, sa volá systém odloženej DPH.vyhlásil Rajtár.Zároveň vysvetlil, že EÚ umožňuje tento systém zaviesť skúšobne od roku 2018 do roku 2022 krajinám, ktoré majú veľké medzery vo výbere DPH.povedal Rajtár. Podľa poslanca je teda kľúčové, aby to Slovensko aktívne vyskúšalo tak, aby EÚ mohla systém presadiť celoplošne od roku 2022.apeluje SaS.Predseda liberálov a europoslanec Richard Sulík vysvetlil, že systém DPH, ktorý funguje v Európe ako takej, nie je dostatočne odolný voči podvodníkom, lebo umožňuje cicať štátny rozpočet.poznamenal.Sulíkovi sa nepáči, že EÚ navrhla spomínaný nový koncept ešte koncom roku 2016 a slovenská vláda o tom vie.dodal Sulík.