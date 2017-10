SaS: Smernica EÚ o kontrole zbraní je zlá, prináša veľa obmedzení

Na snímke predseda SaS a slovenský europoslanec Richard Sulík Ilustračné fotoFoto: TASR/Michal Svítok Ilustračné fotoFoto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 30. októbra (TASR) – Smernica EÚ o kontrole zbraní je veľmi zlá a nemala byť vôbec schvaľovaná. Tvrdí to europoslanec a líder opozičnej SaS Richard Sulík spoločne s novým expertom strany na držbu zbraní Borisom Draškabom. Obávajú sa, že pokiaľ sa nevyužijú všetky výnimky, ktoré sa podarilo vyrokovať v Európskom parlamente, môže nekvalitné prevzatie tejto smernice zásadným spôsobom zhoršiť bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Taktiež sťažiť výkon športových i kultúrno-historických činností a veľký počet zbraní pravdepodobne prejde do ilegality.Pred niekoľkými mesiacmi si podľa Sulíka EÚ zaumienila bojovať proti terorizmu spôsobom, že sprísni legálnu držbu zbraní.skonštatoval. Draškaba, ktorý je predsedom Združenia vlastníkov strelných zbraní Legis Telum uviedol, že súčasná slovenská právna úprava legálnej držby zbraní je síce relatívne prísna, ale zároveň veľmi citlivo vyvažuje občianske práva, oprávnenia a povinnosti držiteľov zbraní.spresnil Draškaba.Túto rovnováhu zásadným spôsobom podľa neho rozvracia novela smernice o kontrole zbraní.vysvetlil expert SaS. Ďalej je tu podľa neho zákaz zbraní, ktoré sú vybavené sklopnou alebo teleskopickou pažbou a ktoré sa dajú touto pažbou skrátiť na menej ako 60 centimetrov. Slovensko bude tiež povinne evidovať zbrane ako vzduchovky, znehodnotené zbrane a problém vidí SaS aj v prakticky zákaze expanzných zbraní. Podľa strany sa veľmi sťažia aj podmienky získania samonabíjacích zbraní na výkon športovej činnosti.skonštatoval Draškaba. Bol by rád, ak by sa Slovensko pridalo k českej žalobe.