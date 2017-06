SaS: Správy RTVS sa pretvorili na PR agentúru vládnej koalície

Jana Kiššová, archívne foto Foto: TASR Jana Kiššová, archívne foto Foto: TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Opozičná SaS vyzýva redaktorov RTVS a všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na tvorbe obsahu spravodajských relácií, aby postupovali v zmysle zákona a štatútu RTVS, ale najmä, aby sa nespreneverili svojmu profesionálnemu poslaniu novinárov. Liberáli majú totiž pocit, že od voľby nového generálneho riaditeľa sa správy RTVS pretvorili na PR agentúru vládnej koalície."Tento poľutovaniahodný úpadok nastal ešte pred nástupom Jaroslava Rezníka do funkcie. Redakcia spravodajstva mu tak dáva dobrý dôvod na personálne zmeny, lebo to, čo v posledných dňoch občanom ponúka prostredníctvom Správ RTVS, je ďaleko za hranicou akceptovateľnosti," uviedla podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.Liberáli upozorňujú, že voľbou Jaroslava Rezníka sa nič nezmenilo na tom, že občania prispievajú na chod Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu formou koncesionárskych poplatkov. "Nič sa nezmenilo ani na tom, že stále platia zákony i štatút RTVS, kde sa jednoznačne hovorí o nestrannosti, objektívnosti a vyváženosti spravodajstva. Ak niektorí novinári stratili pocit zodpovednosti a hrdosti na svoju profesionalitu pred výmenou generálneho riaditeľa, pýtame sa, čo nastane potom, keď Jaroslav Rezník nastúpi do funkcie," konštatuje predsedníctvo SaS.Udržanie demokratického zriadenia a slobody na Slovensku závisí podľa liberálov vo veľkej miere aj od profesionálnej práce novinárov, od ich schopnosti čeliť pokusom skresľovať realitu v prospech tých, ktorí sú práve pri moci. SaS preto apeluje na novinárov RTVS, aby si plnili svoje povinnosti a nestali sa hlásnou trúbou vládnej koalície. "SaS sa zároveň obracia na občanov – koncesionárov, aby svoj nesúhlas s normalizáciou verejnoprávneho priestoru dávali najavo, napríklad sťažnosťami na Radu RTVS či Radu pre vysielanie a retransmisiu," dodali.