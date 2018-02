SaS: Štát po kontaminácii podzemnej vody zlyhal

Anna Zemanová Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) - Štátne orgány po odhalení kontaminácie podzemných vôd na Žitnom ostrove fatálne zlyhali a zanedbali svoje povinnosti. Ministerstvá životného prostredia a zdravotníctva by preto mali okamžite konať. Vyzývajú ich na to predstavitelia opozičnej SaS Anna Zemanová a Ľubomír Galko.povedala Zemanová.Z verejne dostupných zdrojov, z monitorovacích sietí Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), zistila, že v tejto lokalite bol atrazín prvý raz nameraný v roku 2009, a to v Kvetoslavove. V ďalších rokoch bol potvrdený aj v iných obciach. Západoslovenská vodárenská spoločnosť však zasiahla až v novembri 2017.pripustila opozičná poslankyňa s tým, že občania už majú pitnú vodu, ale nie z dôvodu odstránenia atrazínu, ale pre namontovanie filtrov. V Blatnom na Ostrove filter zatiaľ nie je.Ako tvrdí Zemanová, informácie boli, ale nikto nekonal.odkázala Zemanová.Zároveň SaS pravdepodobne už na najbližšiu schôdzu NR SR predloží nový zákon o chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, ktorý nahradí dodnes platné nariadenie z roku 1978. Nový zákon má zamedziť tomu, aby sa nestalo, že existujú zistenia o kontaminácii, ale nekoná sa.Galko upozornil, že aj Ústava SR hovorí, že každý má právo na priaznivé životné prostredie, každý je povinný ho zveľaďovať a nesmie ho poškodzovať.dodal.