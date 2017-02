SaS:Súkromné firmy robia na rezortoch za veľa peňazí to,čo zamestnanci

Na snímke Lucia Nicholsonová zo strany Sloboda a solidarita (SaS). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. februára (TASR) – Ministerstvá na Slovensku vyhadzujú peniaze von oknom, keď si na poradenstvo k čerpaniu eurofondov najímajú súkromné spoločnosti. Poukázala na to opätovne opozičná strana SaS, podľa ktorej robia poradenské firmy to, čo majú robiť štátni úradníci a za oveľa vyššie hodinové sadzby.upozornila dnes podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).Za najväčší škandál považujú liberáli dianie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. To má totiž zmluvy s poradenskou spoločnosťou Deloitte za 12,2 milióna eur. V tomto rezorte vidia aj konflikt záujmov, keď zákazky firme zadáva šéf Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) Marek Mitošinka, ktorý pre ňu pracoval do konca roka 2015.Predstavitelia SaS majú v rukách potvrdenie toho, že Mitošinka zarobil v apríli až decembri 2015 pre Deloitte 145.152 eur. Ministerstvu dopravy, kde v tom čase pracoval ako expert, pritom mesačne fakturoval 16.128 eur s DPH.vyhlásila Ďuriš Nicholsonová.Deloitte podľa nej robí na ministerstve pôdohospodárstva to, čo majú v popise práce radoví zamestnanci. Ide o aktualizáciu príručiek či interných materiálov. Podpredsedníčka parlamentu vyčíslila, že zatiaľ čo zamestnanec rezortu zarába v prepočte 6,25 eura na hodinu, expert poradenskej firmy si za to fakturuje v priemere 135 eur.Zároveň poukázala na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) o tom, že v rámci Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) spadajúcej pod MPRV bola takmer miliarda eur vyplatená netransparentne a v príkrom rozpore s nariadeniami Európskej komisie (EK). Rezort má pritom od roku 2014 zmluvu s Deloitte na auditovanie PPA za takmer 2,7 milióna eur. Ďuriš Nicholsonová sa preto pýta, ako je možné, že to audítor nevidel.Výhrady SaS sa týkajú aj poradenských služieb na Úrade vlády SR, ktorý má tiež uzavreté zmluvy s Deloitte. Za 1,7 milióna eur s DPH má vraj vymyslieť model organizačnej jednotky, ktorá by robila monitoring internetu o tom, čo si ľudia myslia o prerozdeľovaní eurofondov. Strana tvrdí, že napríklad rezort vnútra si obstaral takýto softvér za 29.000 eur.Na ministerstve dopravy má mať zase Deloitte realizačnú zmluvu za 4,9 milióna eur. V roku 2015 mu mal navyše poskytovaťv celkovom objeme 100 miliónov eur.uzavrela Ďuriš Nicholsonová.Liberáli vyzvali ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (nominantka SNS), aby konala a urobila si poriadok v rezorte. Informovať plánujú aj EK a celosvetovú centrálu spoločnosti Deloitte.