SaS: Systém je pri eurofondoch nastavený dobre, zlyhávajú ľudia

Bratislava 18. septembra (TASR) – Z aktuálneho programového obdobia eurofondov sa vyčerpalo len 7 % a z toho predchádzajúceho Slovensku podľa strany SaS prepadla viac ako miliarda eur. Podľa experta SaS pre eurofondy Jána Rudolfa však takéto zlé čerpanie eurofondov nie je spôsobené tým, že by o ne nebol záujem z regiónov alebo tým, že by bol zlý systém.dôraznil Rudolf na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Aby sa čerpanie eurofondov zlepšilo a bolo transparentnejšie, navrhujú liberáli dodržiavať tri zásady. Prvou je podľa Rudolfa zásada transparentnosti. To podľa neho znamená, že by mali byť všetky procesy transparentné, mali by byť zverejňované. A to nielen hodnotitelia, ale aj spôsob ich výberu, tiež by sa malo zverejňovať, komu sa eurofondy určili a výdavky v rámci jednotlivých projektov. Aby sa zabránilo ich predraženiu.opísal Rudolf. Každý podnikateľ alebo obec by tak podľa neho automaticky dostala prostriedky z vyhlásenej výzvy. Keďže je rozpočet napríklad na konkrétnu výzvu obmedzený, podľa SaS by sa tieto prostriedky rozdelili medzi všetky subjekty, ktoré splnia dané kritériá, a teda by peniaze dostal každý, ale v menšej sume.Treťou zásadou je podľa SaS zásada odbornosti. To znamená, aby sa jednotlivé odbory venované eurofondom, obsadzovali odborníkmi a nie politickými nominantmi či známymi a rodinnými príslušníkmi.