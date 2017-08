SaS tvrdí, že Danko vťahuje celú krajinu do politickej nestability

Richard Sulík v TABLET.TV Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Bratislava 15. augusta (TASR) - Postoj predsedu SNS Andreja Danka, ktorý odmietol účasť na dnešnej Koaličnej rade, je nezodpovedný voči všetkým občanom Slovenskej republiky. Tvrdia to čelní predstavitelia najsilnejšej opozičnej strany SaS.vyhlásili liberáli. SaS preto opakuje, že jediným správnym riešením takejto situácie sú predčasné voľby, prostredníctvom ktorých občania vyvodia zodpovednosť za daný stav.Strana SaS pritom vyvracia akékoľvek špekulácie, že by v súčasnej vláde nahradila SNS. Považovala by to totiž za podraz voči občanom.dodalo predsedníctvo strany.Portál pluska.sk dnes informoval, že Danko zrušil účasť na Koaličnej rade, ktorá sa mala uskutočniť dnes večer vo vládnom hoteli Bôrik. Svoju neúčasť mal oznámiť formou sms správy. Podľa informácií portálu Danka nahnevali podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini (Smer-SD) a predseda poslaneckého klubu Smer-SD Martin Glváč. Obaja kritizovali Dankov postup v koaličnej kríze, ako aj kauzu na rezorte školstva.Danko údajne vníma tieto vyjadrenia ako účelové špinenie jeho strany.dodáva pluska.sk.