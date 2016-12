SaS: V roku 2017 sa konflikty okolo nakopených problémov vyostria

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 31. decembra (TASR) - Slovenskú republiku budú v roku 2017 sužovať rovnaké problémy ako tento rok, zvýši sa však intenzita konfliktov, ktoré ich neriešenie vyvoláva. Takýto vývoj prognózujú predstavitelia opozičnej strany SaS na čele s Richardom Sulíkom.Liberáli predpovedajú, že reformy v školstve narazia na odpor časti učiteľov, ale aj úradníkov na danom ministerstve a možnosti rozpočtu.konštatujú predstavitelia SaS.Opoziční politici zároveň vyjadrujú presvedčenie, že ak sa v oblasti zdravotníctva podarí nakupovať efektívnejšie, tak to bude najmä v dôsledku tlaku opozície, médií a verejnosti.varujú. Rok 2017 však pre zdravotníctvo nebude podľa SaS rokom systémových zmien, ale neustálym zápasom rôznych záujmových skupín o podiel na verejnom koláči.deklaruje vedenie SaS.Zotrvanie Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v kresle ministra vnútra bude podľa liberálov pôsobiť na slovenskú spoločnosť ako jasný signál, že spravodlivosť, rovnosť pred zákonom a nezávislosť polície zostávajú nedosiahnuteľné méty.tvrdí SaS.Liberáli dopĺňajú, že v roku 2017 sa vláde nepodarí zaviesť do praxe projekt hodnoty za peniaze, teda analyticky dôslednú reflexiu vládnych investičných výdavkov.hovoria lídri SaS s tým, že v najbližšom roku by občania nemali čakať od vlády ani viac bezpečnosti a ani spravodlivejší sociálny systém.napísalo vedenie SaS a dodalo, že očakávaný vývoj na domácej politickej scéne znamená, že Slovensko nečakajú pod vedením súčasnej vlády pozitívne vyhliadky.Liberáli však sľubujú, že budú naďalej odborne fundovanou a principiálnou opozičnou silou.uzavreli.