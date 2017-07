SaS v súvislosti s kandidatúrou Jahnátka na post šéfa ÚRSO dá sťažnosť

Ľubomír Jahnátek,archívne foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) pripravuje v súvislosti s kandidatúrou Ľubomíra Jahnátka na post predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sťažnosť na Európsku komisiu (EK). Uviedli to dnes na brífingu predstavitelia SaS Jana Kiššová a Karol Galek. Jahnátka 28. júna výberová komisia na Ministerstve hospodárstva (MH) SR odporučila na post šéfa regulačného úradu.priblížila Kiššová.Členovia SaS zároveň podľa nej zašlú všetkým členom vlády SR otvorený list, v ktorom zdôrazňujú výhrady voči Jahnátkovej nominácii a vyzývajú ich, aby Jahnátek nebol na najbližšom štvrtkovom (6.7.) rokovaní vládneho kabinetu schválený na post predsedu ÚRSO.Jahnátek sa podľa Galeka nemôže stať predsedom ÚRSO, pretože je politicky aktívny, naviazaný na stranu Smer-SD, ktorá na významných štátnych postoch stále "točí" tých istých ľudí. "V prípade stoličky šéfa ÚRSO však nejde o žiadnu čestnú funkciu, ani o 'trafiku'," podčiarkol.Šéf ÚRSO podľa neho musí zabezpečiť spravodlivé ceny energií pre všetkých, nielen ich krátkodobé zníženie cien pred voľbami, keď je potrebné si kúpiť voličov a po voľbách sa spoločnosť dočká káuz vysokých cien energií.dodal Galek.Kiššová a Galek kritizovali Jahnátkovu kandidatúru na post šéfa regulačného úradu 29. júna.povedala Kiššová minulý týždeň.Podľa Galeka kandidát na šéfa ÚRSO by mal byť akceptovaný verejnosťou a hlavne musí mať odvahu a chuť "pozametať" na regulačnom úrade po bývalom predsedovi Jozefovi Holjenčíkovi.povedal Galek.Jahnátka podľa neho rovnako diskvalifikuje na post šéfa ÚRSO to, že nespĺňa ani len zákonné predpoklady. Jeho vzdelanie je jedinou podmienkou, ktorú síce spĺňa, ale je makromolekulárnym chemikom. "Je toto relevantné vzdelanie na najdôležitejší post v energetike v tejto krajine?" spýtal sa Galek.Jahnátek podľa neho nespĺňa 7-ročnú dĺžku praxe v sieťových odvetviach alebo v energetickej cenotvorbe.poznamenal opozičný politik.Šéf MH SR Peter Žiga (Smer-SD) pravdepodobne predloží na tohtotýždňové rokovanie vlády návrh na post šéfa ÚRSO s menom Ľubomíra Jahnátka, ktorého mu odporučila výberová komisia na MH SR.povedal Žiga po stredajšom (28.6.) rokovaní vládneho kabinetu. Upozornil, že Jahnátek nie je člen strany Smer-SD. "poznamenal minister hospodárstva SR.