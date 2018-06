SaS, ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) - Strana SaS verí, že samit EÚ prinesie kompromis v migračnej otázke. Liberáli v tejto súvislosti preferujú "definitívne pochovanie" povinných kvót a nesúhlasia s trestaním krajín, ktoré tieto kvóty odmietajú.Podľa strany by nemecká kancelárka Angela Merkelová mala pristúpiť k rozumným riešeniam.skonštatoval šéf SaS Richard Sulík. Takéto riešenie pritom strana presadzuje od roku 2015.Podľa liberálov práve zintenzívnenie ochrany vonkajších hraníc uvoľní tlak na ochranu vnútorných hraníc.doplnil poslanec Martin Klus.Strana zároveň žiada predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby sa Slovensko stotožnilo s takouto pozíciou. Podľa liberálov by sa mal aktívne zapojiť do diskusie o riešení migračnej krízy.Premiér v relácii RTVS Sobotné dialógy uviedol, že ak by sa naplnili úvahy nemeckého ministra vnútra Horsta Seehofera vracať z hraníc migrantov, zrejme by prišlo k ďalším krokom, ktoré by znemožňovali plniť Schengenu svoje poslanie. Za pravdepodobné pritom v tejto veci označil následné zavedenie kontrol zo strany Rakúska, na čo by muselo reagovať aj Slovensko. Verí však, že sa Schengen ešte nerúca. Pellegrini potvrdil, že SR neopustí svoj zásadný odmietavý postoj k snahám prerozdeľovať migrantov. Poukázal pritom i na to, že nie je práve korektné, ak niekto, kto podstatným spôsobom zavinil súčasnú situáciu svojvoľnou otvorenou politikou, sa potom, čo sa stav stal neúnosným, dožaduje solidárnosti od ostatných. Slovensko i tak podľa Pellegriniho prejavilo dostatočnú mieru solidarity a ochotu riešiť migračný problém.