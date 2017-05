SaS: Vláda chce politicky závislý regulačný úrad, jeho šéf bude vládny

Jana Kiššová, archívne foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Vláda chce politicky závislý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Uviedli to dnes na brífingu poslanci Národnej rady (NR) SR opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Kiššová (podpredsedníčka strany) a Karol Galek (tímlíder pre energetiku) k novele zákona o regulácii sieťových odvetví, ktorá ide do druhého čítania na aktuálnej parlamentnej schôdzi.," poznamenala Kiššová.Táto zmena v zákone podľa jej slov urobí z nového šéfa ÚRSO doslova vládneho nominanta, bez možnosti akejkoľvek "záchrannej brzdy", ktorým by bol v zákone o ÚRSO prezident SR. "Tupozornila.Praktiky, kedy sa na zákazku odoberali právomoci prezidentovi SR podľa Kiššovej Slovensko zažilo za čias Vladimíra Mečiara (HZDS). "Za mimoriadne nebezpečné preto považujem to, že sa tieto praktiky vracajú," podčiarkla.Ďalším vážnym problémom vládnej novely zákona je podľa nej to, že ministerstvá majú vstupovať do cenových konaní ÚRSO. "" avizovala podpredsedníčka SaS.Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Vojtech Ferencz po rokovaní Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti k novele zákona o regulácii v sieťových odvetviach 4. mája 2017 pre TASR uviedol, že zmätky s cenami energií, ktoré boli na Slovensku témou na prelome rokov, by sa už nemali opakovať. Na rokovaní hospodárskeho výboru podľa jeho slov nedošlo k zásadnej zmene pôvodného vládneho návrhu, teda že ÚRSO bude mať šéfa menovaného vládou.zdôraznil Ferencz. Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti na svojom minulotýždňovom rokovaní (4.5.) zároveň neprijal opozičné pozmeňovacie návrhy k novele zákona o ÚRSO, predkladané najmä poslancom NR SR Karolom Galekom (SaS).