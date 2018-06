SaS: Vojna A. Danka s obchodnými reťazcami zvýši ceny potravín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. júna (TASR) - Je nehoráznosť robiť z obchodných reťazcov regulované odvetvie. Je to navyše v rozpore s pravidlami členstva v Európskej únii (EÚ). Uviedla to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v reakcii napredsedom Slovenskej národnej strany (SNS) a Národnej rady (NR) SR Andrejom Dankom.uviedla podpredsedníčka SaS a tímlíderka strany pre podnikateľské prostredie Jana Kiššová, podľa ktorej osobitný odvod okrem zvýšenia cien potravín môže vzhľadom na rozpor s pravidlami EÚ vyjsť Slovensko draho.Domáce potraviny sa podľa liberálov podporujú inak. Napríklad vyšetrením prideľovania pochybných eurodotácií Vadalovcom namiesto poctivých farmárov.uviedol poslanec NR SR a tímlíder SaS pre verejné financie Eugen Jurzyca.Obchodné reťazce podľa SaS netreba učiť správať sa, ako sa nazdáva predseda SNS. Podľa SaS treba ozdraviť podnikateľské prostredie tak, aby sa na Slovensku mohli vyrábať konkurencieschopné potraviny, nielen čo do kvality, ale aj ceny, aby si ich Slováci mali za čo kúpiť.uzavrela Kiššová.Danko v nedeľu (24.6.) v diskusnej relácii TA3 "V politike" naznačil, že podpora domácich výrobcov a slovenských produktov by mala byť zabezpečená systémovou podporou z obratu obchodných reťazcov. S touto snahou, ktorá by mala dostať počas leta podobu legislatívneho návrhu, je podľa Danka už oboznámený aj rezort financií.Predseda parlamentu zároveň vyhlásil, že ak sa obchodné reťazcevoči domácim výrobcom, pôdohospodárom i potravinárom,. Podľa Danka pôjde o osobitný odvod.uviedol Danko. Verí, že opodstatnenie systémovej podpory pochopia aj samotné obchodné reťazce.zdôraznil predseda SNS.