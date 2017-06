SaS vopred nepovie, koho bude voliť za šéfa RTVS

Na archívnej snímke zľava Zuzana Ťapáková, Richard Dírer, Jaroslav Rezník, Fedor Flašík, Michal Ruttkay, Václav Mika a Peter Abrahám. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 14. júna (TASR) - Poslanecký klub SaS bude o novom generálnom riaditeľovi Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Vopred nepovie, koho bude voliť. Strana to oznámila po tom, čo si dnes klub vypočul kandidátov na tento post. Prvé kolo voľby sa uskutoční v parlamente vo štvrtok 15. júna.uviedla podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.Dodala, že SaS záleží na tom, akým spôsobom sú použité koncesionárske poplatky daňových poplatníkov. Od novozvoleného riaditeľa bude očakávať okrem všeobecných požiadaviek na kvalitu a objektivitu spravodajstva najmä efektívne hospodárenie RTVS.doplnila Kiššová.O post generálneho riaditeľa RTVS sa uchádza osem kandidátov. Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky. Ak v prvom kole nezíska žiaden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, najlepší dvaja postúpia do druhého kola. To sa uskutoční 22. júna.