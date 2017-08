SaS: Vyšetrovanie Filipa R. bolo nezákonné, prípad nemal ísť pred súd

Na snímke poslanec Národnej rady SR Jozef Rajtár (SaS). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) – Vyšetrovací spis proti Filipovi R., ktorý si mal ako zamestnanec banky protizákonne pozrieť účet ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a ďalšie účty, je kompletne protizákonný. Vyhlásili to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita. Prípad sa podľa nich preto nemal dostať pred súd.uviedol poslanec Jozef Rajtár. Dokazovať to má analýza právnej zástupkyne Filipa R. Evy Mišíkovej.kritizoval Rajtár.Filip R. je obžalovaný zo zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového a telekomunikačného a daňového tajomstva. Jeho právna zástupkyňa žiadala súd, aby obžalobu odmietol a vrátil ju prokurátorovi. Podľa nej jej totiž predchádzalo porušenie práva na obhajobu jej klienta a ďalšie závažné chyby. Sudkyňa aj napriek tomu vytýčila pojednávanie. To sa začne vo štvrtok (3.8.).Podpredseda SaS Ľubomír Galko považuje vyšetrovanie Filipa R., ktorý je asistentom poslanca Rajtára za pomstu.odôvodnil, prečo sa rozhodli zverejniť informácie o pochybeniach orgánov činných v trestnom konaní ešte pred procesom.Podľa analýzy Mišíkovej vydal vyšetrovateľ uznesenie o začatí trestného stíhania, aj keď v tom čase neexistoval dôkaz, že by Filip R. prezeral bankové účty s úmyslom vyzradiť informácie nepovolanej osobe. Nezákonne mala byť vykonaná aj prehliadka bytu a auta Filipa R., nakoľko príkaz na ňu nebol náležite odôvodnený.Rajtár informoval aj o tom, že podľa analýzy boli jeho asistentovi nezákonne zhabané a niekoľko týždňov držané všetky jeho záznamové zariadenia vrátane poslaneckého počítača Rajtára. Spracovávať ich mal znalec bez príslušného oprávnenia na skúmanie softvéru.ozrejmil.doplnil opozičný poslanec.Filipa R. zadržala Národná kriminálna agentúra vlani v júni. Ako zamestnanec Tatrabanky si mal pozrieť účty ministra vnútra Roberta Kaliňáka, bývalého ministra dopravy Jána Počiatka a podnikateľov Ladislava Bašternáka a Mariána Kočnera. Tým poukázal na prepojenie Kaliňáka s Bašternákom, ktorý je podozrivý z daňových podvodov. K činu sa na polícii priznal. Pre médiá však uviedol, že to bolo pod nátlakom.