SaS vyzbierala podpisy na mimoriadnu schôdzu, chce odvolávať Kaliňáka

Na snímke poslanec Ľubomír Galko (SaS) počas zasadnutia 18. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 13. júna 2017. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzbierala podpisy opozičných poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze vo veci vyslovenia nedôvery ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD). Opozičná strana to dnes oznámila prostredníctvom tlačovej správy.citovala strana svojho podpredsedu Ľubomíra Galka. K odvolávaniu Kaliňáka v parlamente chce SaS pristúpiť potom, ako premiér Robert Fico (Smer-SD) vytvoril podľa nej precedens pri odvolaní ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS). Ten sa vzťahuje teraz aj na Kaliňáka, poukázal Galko.SaS vyzvala premiéra, aby Kaliňáka odvolal z funkcie. Urobila tak v reakcii na jeho vyhlásenia počas víkendových diskusných relácií. Fico povedal, žeby konal rovnako, keby na mieste ministra Plavčana sedel hocikto iný, aj minister Kaliňák. „uviedol predseda SaS Richard Sulík.podotkol Sulík.vysvetlil.SaS poukázala na to, že premiér nie je schopný ani dnes jasne definovať, za čo presne vyzval Plavčana na odchod z funkcie - či za to, lebo nesie politickú zodpovednosť za škandál s prideľovaním eurofondov na vedu a výskum alebo sa mohol v tejto súvislosti aj osobne obohatiť. „Ak je podľa premiéra Fica dôvodom na odchod ministra len tieň podozrenia, tak v prípade ministra vnútra Kaliňáka sme svedkami zatmenia,“ uviedol Sulík.