SaS vyzýva predsedu parlamentu A. Danka, aby odstúpil

Bratislava 26. apríla (TASR) - Opozičná SaS vyzýva predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS), aby pre kauzu otvárania listov adresovaných poslancom NR SR odstúpil z funkcie. Liberáli zároveň očakávajú, že generálna prokuratúra začne v tejto veci konať."Vyzývame Andreja Danka, aby prevzal zodpovednosť za cenzúru najhrubšieho zrna a bezprecedentný spôsob porušenia ústavného práva a odstúpil z funkcie predsedu parlamentu," uviedol predseda SaS Richard Sulík. Pre poslancov jeho strany bude kľúčové preskúmavanie tejto udalosti, a preto budú žiadať vedenie parlamentu i Kanceláriu NR SR, aby poslancom poskytli o nej podrobné informácie."Bude nás napríklad zaujímať, kto konkrétne, akým spôsobom a na základe akých vecných a právnych skutočností rozhodol o otváraní zásielok poslancov, koľko zásielok zamestnanci NR SR otvorili, ktorým poslancom boli tieto zásielky adresované a ako s nimi administratíva Národnej rady po otvorení naložila," uviedli liberáli. SaS očakáva, že koaliční poslanci podporia jej snaženie a v krátkom čase budú zodpovedané všetky otázky, ktoré s touto kauzou súvisia."Zároveň s okamžitou platnosťou žiadame vedenie NR SR a Kanceláriu NR SR o skoncovanie s takouto poľutovaniahodnou praxou. Zásielky určené poslancom nesmú byť otvárané, svojvoľne nedoručované či ničené bez vysloveného súhlasu poslancov. Na zisťovanie obsahu zásielok z hľadiska bezpečnosti a s ohľadom na udržanie listového tajomstva slúžia skenery," znie oficiálne stanovisko predsedníctva SaS.Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič v utorok (25.4.) na tlačovej konferencii vyhlásil, že Danko prikázal zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v liste nájdu vulgarizmy či dehonestujúci obsah, majú príkaz korešpondenciu poslancovi neodovzdať, tri mesiace archivovať a potom skartovať.Vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan sa v reakcii ohradil voči obvineniam a excentrickému divadlu Matoviča, ktorý podľa neho obvinil zamestnancov kancelárie z porušovania zákona. "Je mi naozaj ľúto, že po náročnom procese prípravy najväčšieho summitu v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ namiesto toho, aby naši zamestnanci boli pochválení, sú v priamom prenose perzekvovaní a napádaní poslancom Matovičom," poznamenal kancelár.Podľa jeho slov je Kancelária NR SR povinná dodržiavať zákony, v rámci ktorých musí zabezpečiť ochranu a bezpečnosť všetkým poslancom, ako aj všetkým osobám nachádzajúcim sa v priestoroch parlamentu. "Ochrana poslancov sa zabezpečuje na základe odporúčaní Ministerstva vnútra SR, ako aj Úradu na ochranu ústavných činiteľov SR," vysvetlil. Guspan uistil, že Kancelária NR SR a jej zamestnanci v žiadnom prípade zámerne neporušujú ústavné právo na zachovanie listového tajomstva. "Každá podozrivá zásielka však musí byť aj podľa pravidiel ochrany ústavných činiteľov preverená. Rovnaké pravidlá platia na všetkých štátnych inštitúciách," odkázal.Kancelária NR SR doplnila, že za posledných 14 dní platnosti novej smernice o bezpečnostných opatreniach bolo zo 789 doručených zásielok na základe špecifických pravidiel z Úradu na ochranu ústavných činiteľov preverených 39, čo tvorí 4,9 percenta. "Bezpečnostné preverovanie listových zásielok sme realizovali a aj naďalej realizovať budeme z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia a života všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú na pôde NR SR," avizuje kancelária.Guspan zároveň sám kontaktoval Generálnu prokuratúru SR a podal vysvetlenie. "Celú záležitosť tak Kancelária NR SR berie ako uzavretú a žiadame preto poslanca Matoviča, aby svojimi klamstvami nešpinil meno Kancelárie NR SR a jej zamestnancov," dodal odbor komunikácie.Podpredseda koaličného Smeru-SD a minister kultúry Marek Maďarič dnes uviedol, že z rozhodnutia Guspana by mali vypadnúť ustanovenia, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR. Maďarič totiž považuje za nonsens, aby úradník otvoril list adresovaný konkrétnej osobe, prečítal si jeho obsah a na základe svojho uváženia ho dal na spracovanie. „Ja si myslím, že tí úradníci, ktorí toto urobili, by sa mali spamätať a samozrejme, že takéto nejaké nariadenie v rozpore s ústavou by mali okamžite odstrániť,“ domnieva sa minister.