SaS vyzýva R.Fica,aby záujem o potieranie korupcie dokázal 4 krokmi

Na snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by mal svoj úprimný záujem o potieranie korupcie dokázať štyrmi konkrétnym krokmi. Vyzval ho na to dnes líder opozičnej SaS Richard Sulík.Ako prvé žiada jednoznačné vyjadrenie premiéra, či sa v rámci kauzy Gorila stretol s Jaroslavom Haščákom v byte na Vazovovej ulici. Po druhé, Sulík požaduje jednoznačné vyjadrenie, či Robert Fico je ten, kto na inkriminovanej nahrávke hovorí o získaní miliónov slovenských korún pre stranu Smer-SD.uviedol Sulík.Podľa liberálov dnes premiér vyzýva občanov, aby sa nebáli oznamovať korupciu." tvrdí SaS, podľa ktorej zákon neplatí pre každého a privilegovaným osobám štátna moc zabezpečuje beztrestnosť. "odkázal Sulík.Takýto selektívny prístup je podľa liberálov v hlbokom rozpore s právnym štátom, zásadami spravodlivosti, demoralizuje celú spoločnosť a vedie k extrémizmu.dodala SaS.Robert Fico dnes oznámil, že riaditeľom nového odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR sa stane bývalý policajný vyšetrovateľ Peter Kovařík. Bývalý šéf Úradu boja proti korupcii sa postaví 1. júna do čela nového odboru, ktorý premiér vytvoril nedávno, keď ho oddelil zo sekcie kontroly Úradu vlády SR a podriadil priamo pod svoju kanceláriu. Fico očakáva, že Kovařík významne posilní nielen odbor, ale aj kredibilitu Úradu vlády SR v tejto oblasti.vyhlásil premiér. Pripomenul, že Kovařík viedol Úrad boja proti korupcii počas vlády Ivety Radičovej.Pred novinármi Fico svojmu novému podriadenému povedal, že boj s korupciou považuje za jednu z priorít jeho činnosti.dodal novému šéfovi odboru.Kovařík vysvetlil, že ponuku prijal, nakoľko pociťuje silný tlak na to, že v tejto oblasti je potrebné mnoho vecí vylepšovať.uviedol s tým, že nový odbor by mal byť impulzom pre všetky ministerstvá, ale aj výkonné pracoviská. Kovařík by sa ale rád rozprával aj s občanmi a neziskovými organizáciami.