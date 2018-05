SaS: Zastropovanie veku dôchodku nie je v programovom vyhlásení vlády

Na archívnej snímke Eugen Jurzyca Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Vládna koalícia by sa mala podľa opozičnej strany SaS prestať dohadovať vo veci zastropovania dôchodkov, pretože to nemá v programovom vyhlásení vlády.opísal poslanec SaS Eugen Jurzyca. Zároveň podľa neho platí, že čím horšie dnes štát hospodári, tým nižšie dôchodky a neskorší odchod do dôchodku bude o 20 rokov.V programovom vyhlásení sa napríklad podľa liberálov píše, že vládadoplnil expert SaS na odvodový bonus a dôchodkový systém Peter Cmorej.Strana SaS súčasne dodala, že sa nedá zatiahnuť do nezmyselného konfliktu, ktorý voči opozícii rozohral Robert Fico (Smer-SD) tým, že chcel zastropovanie odchodu do dôchodku presadiť do ústavy.reagovali liberáli.Predseda Smeru-SD Robert Fico totiž tento týždeň informoval o návrhu ústavného zákona, ktorý chce do parlamentu strana predložiť. Podľa neho by sa mal vek odchodu do dôchodku pre mužov zastropovať na úrovni 65 rokov, pre ženy, ktoré sa starali a vychovali jedno dieťa, by to bolo 64 rokov a pre ženy, ktoré sa starali a vychovali dve a viac detí, 63 rokov.Na to však následne reagovala koaličná Slovenská národná strana (SNS), ktorá uviedla, že nemôže podporiť tento návrh ústavného zákona o maximálnej hranici dôchodkového veku. Je totiž podľa národniarov málo ambiciózny.uviedla strana.Podľa SaS je tak zase koalícia v rozklade.uviedli liberáli.