SaS: Želáme si spravodlivé krajské voľby a ich férový priebeh

Na archívna snímke poslanec Ľubomír Galko (SaS). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) - Opozičná SaS si želá spravodlivé voľby do vyšších územných celkov (VÚC) a ich férový priebeh, o ktorý by sa mali pričiniť všetci. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal podpredseda liberálov Ľubomír Galko.Poslanec SaS Martin Klus informoval, že koalícia pravicových strán vyškolila všetkých svojich členov okrskových komisií, aby vedeli, kde sú slabé miesta tohto volebného procesu.konštatoval.Osobitnú pozornosť strany venovali prenosnej volebnej schránke.poznamenal Klus, ktorý zároveň poprosil všetkých predsedov a členov okrskových komisií, aby umožnili občanom, ktorí o to budú mať záujem, zúčastniť sa ako pozorovatelia najmä na procese prepočítavania hlasov.Klus zároveň upozornil na to, že kandidáti, ktorí sa vzdali po 5. septembri 2017 účasti vo voľbách, ostávajú podľa zmeneného zákona na volebných lístkoch, aj keď sa na im odovzdané hlasy neprihliada.zdôraznil Klus.Galko tvrdí, že voľby do VÚC majú svoj konkrétny obsah a ovplyvnia náš život.odkázal.Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány zdôraznil, že štátna komisia vždy zabezpečuje pokojný a korektný priebeh volieb a bude to tak aj teraz.povedal pre TASR.Odmieta názor, že by niektorá strana či strany celoplošne organizovali kroky spomínané opozíciou.uviedol. Aby takéto kroky ovplyvnili výsledky volieb, bolo by podľa neho treba zapojiť do toho veľké množstvo ľudí a podľa Báránya by sa to vopred prezradilo.V súvislosti s podozreniami o kupovaní hlasov dodal, že neurčité a nekonkrétne informácie sa už objavili veľakrát. Pokiaľ také podozrenia sú, podľa Báránya treba hovoriť konkrétne a obrátiť sa na políciu, ktorá to má riešiť.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov budú ľudia na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.