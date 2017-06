SaS žiada, aby do škôl k deťom nepúšťali neznámych ozbrojených ľudí

Na snímke poslanec Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 15. júna (TASR) - Opozičná SaS žiada ministrov vnútra a školstva Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a Petra Plavčana (nom. SNS), a tiež predsedov vyšších územných celkov, aby dali pokyn školám spolupracovať len s profesionálmi. Liberáli tak reagujú na to, že do slovenských škôl chodia ozbrojení muži, ktorých nikto nepozná, a robia napríklad branné cvičenia.vyhlásil na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente podpredseda SaS Ľubomír Galko.Pýta sa, ako je možné, že po školách a školských akciách behajú ozbrojení muži, ktorých nikto nepozná. Ak sa má v školách učiť napríklad branné cvičenie, tak by sa k deťom mali podľa neho púšťať len profesionálni vojaci, policajti či hasiči.doplnil Branislav Gröhling.Galko nevylúčil, že iniciuje mimoriadne rokovanie brannobezpečnostného parlamentného výboru. Podpisy má od všetkých demokratických opozičných poslancov. Závisieť to bude od reakcie kompetentných.Ministerstvo školstva už v minulosti upozornilo školy napríklad na Slovenských brancov. Minister Plavčan nedávno priznal, že môže byť pre školy problém nebezpečnosť pôsobenia podobných organizácií vyhodnotiť. Prítomnosť Slovenských brancov v školách Plavčan odsudzuje. Avizuje prípravu riešenia.