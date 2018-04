SaS žiada kontrolu vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. apríla (TASR) – Opozičná SaS žiada Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) o kontrolu hospodárenia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM). Dôvodom sú medializované informácie o prideľovaní dotácií pre rómske kultúrne aktivity.Strana taktiež požaduje, aby ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) vyvodila personálnu zodpovednosť voči vedúcim pracovníkom fondu, a aby neziskové organizácie prepojené na členov jednej z hodnotiaich komisií, vrátili dotácie, ktoré im boli podľa SaS pridelené netransparentne.V súvislosti s fondom a prerozdeľovaní dotácií hovorí SaS o klientelizme a o absencii vnútorných kontrolných mechanizmov. Inak by sa podľa nej nemohlo stať, že sa členovia jednej z odborných hodnotiacich komisií dostali do konfliktu záujmov, keď rozhodli o pridelení dotácií vlastným neziskovým organizáciám. Podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej si mali zo 700-tisícového balíka141-tisíc eur.Blahová potvrdila, že v tejto veci podá podnet na Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Iniciovať mimoriadne rokovanie Výboru NR SR pre kultúru a médiá chcú zasa iniciovať jeho poslanci Karol Farkašovský a Dušan Tittel (obaja SNS).Portál aktuality.sk v pondelok upozornil, že výraznú časť dotácií pre kultúrne aktivity rómskej národnostnej menšiny dostali v rámci výziev FPKNM organizácie zastupované členmi jednej z odborných hodnotiacich komisií. Portál taktiež informuje, že viacerí prijímatelia nemajú na adresách uvedených v žiadostiach zreteľne označené svoje sídla, rovnako poukazuje na to, že sú otázne ich aktuálna činnosť a adresnosť aktivít, na ktoré získali dotácie.FPKNM je od júla 2017 nový verejnoprávny fond, ktorý nahradil dovtedajší dotačný systém pod gesciou Úradu vlády SR. Na podporu kultúrnych aktivít národnostných menšín má k dispozícii osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu.O schvaľovaní projektov a žiadostí uchádzajúcich sa o dotáciu rozhoduje odborná rada, zriadená pre každú národnostnú menšinu a prioritnú oblasť podpory. Rada má päť členov, troch z nich si volia organizácie zastupujúce národnostné menšiny.