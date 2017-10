SaS žiada MV SR o dočasnú deaktiváciu elektronických podpisov

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 17. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady SR za SaS žiadajú ministerstvo vnútra, aby do vyriešenia problému s elektronickými občianskymi preukazmi plošne deaktivovali elektronické podpisy. Reagujú tak na informácie, že čipové občianske preukazy sú heknuteľné.poukázala Jana Kiššová, ktorá na dnešnej tlačovej konferencii kritizovala neinformovanie verejnosti zo strany kompetentných.doplnil Jozef Rajtár.Karol Galek upozornil, že každý, kto sa cíti ohrozený, by si mohol za štandardných okolností zablokovať elektronický podpis online. Táto funkcia je však podľa neho nateraz nefunkčná.Portál aktuality.sk s odvolaním sa na platformu slovensko.digital dnes priniesol informáciu, že slovenské elektronické občianske preukazy nie sú úplne bezpečné. Obsahujú zraniteľnosť, ktorá vraj umožňuje z každého elektronicky podpísaného dokumentu získať privátny kľúč majiteľa. V praxi to znamená, že je možné sfalšovať elektronický podpis.Ministerstvo vnútra dnes informovalo, že pri dodržaní zásad bezpečnosti nie je používanie elektronického podpisu ohrozené. Upozornilo, že ak si držiteľ elektronického občianskeho preukazu dôsledne chráni svoj bezpečnostný osobný kód BOK, nie je dôvod na paniku.uviedol tlačový odbor rezortu.Možnosť vzniku bezpečnostného problému je podľa dosiaľ zverejnených informácií údajne len teoretická a vyžadovala by si dlhodobé nasadenie 640 serverov počas obdobia jedného roka.doplnil rezort vnútra.Ministerstvo tvrdí, že pracuje na eliminácii možného zneužitia. Držitelia elektronických občianskych preukazov si svoje doklady podľa neho nebudú musieť meniť. Ak však považujú riziko za vysoké, môžu certifikáty pre tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu zneplatniť využitím buď elektronickej služby alebo na oddelení dokladov.dodal rezort vnútra.