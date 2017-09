SaS žiada odbornú analýzu k prenájmu bratislavského letiska

Bratislavské letisko Milana R. Štefánika Foto: Facebook Letisko Bratislava Foto: Facebook Letisko Bratislava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) - Prenájom bratislavského letiska Milana R. Štefánika na obdobie 30 rokov považuje opozičná SaS za pochybné riešenie, ak k nemu nie je priložené odborné porovnanie kladných a záporných stránok prenájmu a privatizácie letiska.zdôraznil v dnešnom stanovisku poslanec strany Miroslav Ivan. Z takejto analýzy musí byť podľa jeho slov jasné, že práve prenájom prinesie občanom Slovenska najvyšší úžitok.Analýza by mala podľa poslanca obsahovať aj informácie o prenájme letísk v zahraničí, ak takýto model existuje, a rovnako aj jeho ekonomické výsledky.dodala podpredsedníčka SaS Jana Kiššová. To malo podľa jej slov na rozvoj letiska pripravené miliardy korún.uviedla.Podľa SaS je to typické periférne letisko a návštevníkom Slovenska nijako nesignalizuje, že prichádzajú do hlavného mesta členského štátu EÚ.O tom, že bratislavské letisko potrebuje koncesionára, ktorý by ho prenajal na 30 rokov, hovoril tento týždeň minister dopravy Érsek. Tento svoj názor však ešte musí prerokovať na Koaličnej rade s lídrami koaličných strán.uviedol Érsek. Záujem o letisko podľa jeho slov je, v súčasnosti však nechce rokovať s nikým, kým sa nevypíše súťaž.dodal minister.Cieľom takéhoto kroku má byť podľa šéfa rezortu dopravy "rozlietanie" bratislavského letiska a pripomenul aj potrebu ďalších investícií, či už do pristávacej dráhy alebo do modernizácie prístupu cestujúcich z lietadla do haly letiska.