SaS žiada odchod kancelára parlamentu D. Guspana

Bratislava 9. mája (TASR) - Opozičná strana SaS žiada odchod kancelára Národnej rady SR Daniela Guspana. Dôvodom je kauza otvárania listov občanov pre poslancov.uviedli predstavitelia SaS Richard Sulík, Jana Kiššová, Ľubomír Galko a Natália Blahová.Porušenie listového tajomstva, ku ktorému malo podľa opozície dôjsť, nemá zostať podľa SaS bez následkov.doplnili liberáli.Dodávajú, že na Guspanovo odvolanie netreba, aby bol trestne stíhaný alebo odsúdený.dodáva SaS.Kancelária aj predseda parlamentu Danko obvinenia z porušovania listového tajomstva odmietli. Kancelária sa odvolávala na bezpečnostné opatrenia a odporúčania ministerstva vnútra. Danko vyhlásil, že nikdy nekázal pracovníkom parlamentu čítať listy adresované poslancom a ani on sám žiadne z nich nečítal.Zdôraznil, že nikto v parlamente neotváral účelovo listy s cieľom poškodiť opozíciu. Pripustil, že text nariadenia bol nešťastne formulovaný. Otvorené zásielky boli podľa jeho slov adresované poslancom z radov opozície aj koalície. Odmieta tvrdenia o šikane opozície.Na otázku, akú zodpovednosť za kauzu nesie kancelár Guspan, Danko odvetil, že tu nebol žiaden úmysel poškodzovania listového tajomstva.povedal.Kancelária NR SR minulý týždeň informovala o zmenách, ktoré dohodlo poslanecké grémium v súvislosti s kauzou otvárania listov.informovala kancelária.Poslanec bude musieť v takomto prípade zabezpečiť svoju prítomnosť alebo prítomnosť osoby, ktorú poverí, pri otváraní listovej zásielky.dopĺňa kancelária.Ak si poslanec alebo ním splnomocnená osoba neprevezme predmetnú poštovú zásielku, tá bude uložená na určenom bezpečnostnom pracovisku Kancelárie NR SR do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.píše sa ďalej v stanovisku.Zásielky, ktorých úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé, budú podľa kancelárie naďalej doručované adresátom do poštových priečinkov.uviedla kancelária.