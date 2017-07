SaS žiada odvolanie šéfa NDS pre výkup pozemkov pri obchvate

Na archívnej snímke poslankyňa za SaS Anna Zemanová. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhadzuje podľa opozičnej strany SaS milióny eur, hoci by nemusela. Podľa liberálov kupujú diaľničiari oveľa viac pozemkov a za predražené ceny, ktoré majú slúžiť na kompenzačné opatrenia súvisiace s výstavbou obchvatu Bratislavy.zdôraznil na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave poslanec SaS Miroslav Ivan.Kompenzačné opatrenia slúžia pri výstavbe diaľnic na to, aby zmiernili dosahy ciest na životné prostredie. Napríklad sa zaobstarávajú náhradné územia pre chránené druhy živočíchov, keďže ich pôvodné územia majú byť stavbou zasiahnuté.Podľa Ivana mala takto NDS pripravených na vyvlastnenie pre kompenzačné opatrenia v súvislosti s bratislavským obchvatom 74.000 štvorcových metrov pozemkov. Pred konečným rozhodnutím ministerstva dopravy však podľa Ivana vlastný návrh na vyvlastnenie NDS vzala späť.vyčíslil Ivan.Jeho kolegyňa zo strany Anna Zemanová zároveň opísala, ako sa menil projekt v súvislosti so získaním náhradných plôch pre chránené druhy vtáctva, ktorých podmienky pre život majú byť diaľnicou ohrozené. V novom projekte bola podľa jej slov vytypovaná dvakrát väčšia rozloha, z ktorej viac ako tretina patrila jednej súkromnej spoločnosti.uviedla Zemanová.NDS totiž podľa jej slov vyplatí za ornú pôdu v Rusovciach viac ako 20 eur za štvorcový meter, pričom cena by mala byť podľa nej približne 4 eurá za m2. "uviedla. Okrem toho, pre kompenzačné opatrenia sa mohli podľa poslankyne vybrať aj pozemky, ktoré má štát vo vlastníctve. Napríklad Vodohospodárska výstavba vlastní v blízkosti podľa Zemanovej plochy, ktoré sú majetkom štátu.Na základe vlastných zistení preto strana SaS pripravuje trestné oznámenie z podozrenia trestného činu podvodu a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.avizovala Zemanová.