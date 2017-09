SaS žiada premiéra, aby zakročil pri odklade nákupu stíhačiek

Na snímke poslanec Ľubomír Galko (SaS). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 22. septembra (TASR) - Odloženie nákupu nových stíhačiek je hrubá politická chyba, mal by zakročiť premiér Robert Fico (Smer-SD).uviedol na dnešnej tlačovej konferencii podpredseda opozičnej SaS a bývalý minister obrany Ľubomír Galko.Za rozhodnutím šéfa rezortu obrany Petra Gajdoša (nom. SNS) vidípovedal Galko, ktorý ocenil, že voči Gajdošovmu rozhodnutiu sa postavil štátny tajomník rezortu obrany Róbert Ondrejcsák (nom. Most-Híd).Minister Gajdoš požiadal premiéra o odklad rozhodnutia ohľadom nákupu nových stíhacích nadzvukových lietadiel na prvý polrok budúceho roka. Toto rozhodnutie kritizoval napríklad štátny tajomník ministerstva obrany Ondrejcsák, podľa ktorého odklad znamená predĺženie zmluvy s Ruskom ohľadom Migov-29, s čím sa ako odborník nevie stotožniť.Gajdoš vo štvrtok (21.9.) uviedol, že Slovensko by malo do roku 2030 získať spolu 14 kusov viacúčelových taktických lietadiel za sumu viac ako 1,1 miliardy eur. Rezort obrany momentálne podľa jeho slov rokuje s viacerými výrobcami, vylučuje však nákup stíhacích lietadiel z Ruska. V súvislosti s nákupom nových stíhacích lietadiel sa najviac spomínajú švédska ponuka na gripeny a nákup F-16 z USA.