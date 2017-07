SaS žiada preveriť Štefana Harabina v disciplinárnom konaní

Štefan Harabin, archívne foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 13. júla (TASR) - Sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina by mali preveriť v disciplinárnom konaní. Žiada to opozičná SaS, podľa ktorej Harabin ohrozuje životy, zdravie a majetok občanov SR a vďaka jeho rozhodnutiam sa dostávajú na slobodu vrahovia a násilníci.uviedol tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik.SaS reaguje na medializované prípady, v ktorých podľa liberálov Harabin pomáha uväzneným členom gangov sýkorovcov a diničovcov. SaS u Harabina vidí znaky závažného disciplinárneho previnenia za vedomé porušenie povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato. Liberáli pripomínajú, že za závažné disciplinárne previnenie sudcovi v krajnom prípade hrozí odvolanie z funkcie.píše SaS v stanovisku. Podľa liberálov je nemysliteľné, aby sa štát, ktorý sa označuje za právny, nedokázal zákonným spôsobom s takouto čiernou ovcou vysporiadať.Denník N informoval, že Ivan C., ktorého odsúdil Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) na doživotie za vraždy niektorých členov gangu diničovcov, sa v septembri pravdepodobne dostane na slobodu. Skončí sa maximálna päťročná lehota na jeho väzbu. Z väzenia môže vyjsť vďaka konaniu senátu Najvyššieho súdu, ktorý vedie Štefan Harabin.Harabinov senát 7. júla opätovne zrušil rozsudok ŠTS v kauze sýkorovcov, ktorá je prejednávaná pod názvom Róbert L. (Kýbel) a spol. Obžalovaní zo siedmich vrážd sú okrem vodcu skupiny ešte Ivan C., Jozef R., Martin B. a Alojz K. Senát zároveň vec odňal pezinskému súdu a prikázal, aby o nej začal od začiatku rozhodovať Krajský súd v Banskej Bystrici. Podľa denníka tak ignoroval nielen námietky zaujatosti, ale aj stanovisko celého trestného kolégia Najvyššieho súdu a dvoch iných senátov tohto súdu.Sudcovia, prokurátori aj právnici nerozumejú, ako je to možné, píše denník.povedal denníku jeden z nich. Podľa niektorých by už vo veci mal konať generálny prokurátor Jaromír Čižnár a preskúmať, či sa Harabin nedopustil trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa. Zároveň by sa podľa nich mali predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), aj Súdna rada SR zaoberať možnosťou podať návrh na jeho disciplinárne potrestanie.