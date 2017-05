SaS žiada vládu, aby aj opakovaný výber šéfa ÚVO bol verejný

Jana Kiššová, SaS Foto: SaS Foto: SaS

Bratislava 25. mája (TASR) – Opozičná strana SaS žiada vládu, aby aj opakovaný výber predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) bol verejný. Takéto pravidlo by sa podľa liberálov malo uplatňovať aj pri ďalších významných pozíciách v štáte.“ uviedla podpredsedníčka strany Jana Kiššová. Ako príklad uviedla pozíciu policajného prezidenta či predsedu regulačnej rady. Takéto verejné vypočutie by sa podľa jej slov malo stať pravidlom.Vláda v stredu (24.5.) nevybrala svojho nominanta na predsedu ÚVO. Verejné vypočutie absolvovali traja kandidáti, ani jeden z nich však nezískal potrebný počet hlasov. Kabinet tak výber zopakuje, malo by sa tak stať ešte do letných prázdnin.O post šéfa ÚVO sa uchádzali jeho súčasná predsedníčka Zita Táborská, právnik na tomto úrade Peter Kubovič a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR Juraj Méry. Päťročné funkčné obdobie Táborskej sa končí v júni.