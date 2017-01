SaS: Zvýšenie cien energií v SR v konečnom dôsledku pocítia všetci

Jana Kiššová, SaS Foto: SaS Foto: SaS

Bratislava 18. januára (TASR) – Hoci vláda hovorí o stabilných cenách energií na Slovensku a ich znižovaní, vďaka zdraženiu fixnej zložky výslednej ceny elektriny a plynu mnohým ľuďom náklady od tohto roka stúpnu. Tvrdí to opozičná strana SaS. Ak sa zvýšia ceny dodávateľom tovarov a služieb, pocítia to podľa nej všetci.Podpredsedníčka SaS a šéfka parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová upozornila, že strana dostala množstvo konkrétnych podnetov od občanov podložených zálohovými platbami, ktoré vyvracajú sľuby vlády. Ceny komodít na trhoch pritom podľa nej dlhodobo klesali, čo by malo ovplyvniť aj výslednú spotrebiteľskú cenu.uviedla Kiššová na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Poslanec Národnej rady (NR) SR a tímlíder SaS pre energetiku Karol Galek potvrdil, že ľudia sa sťažujú, koľko majú po novom platiť za elektrinu v dôsledku toho, že im vzrástla platba za ističe. Malý podnikateľ z hladovej doliny napríklad zaplatil minulý rok za elektrinu 735 eur a tento rok by mal dať iba za jej distribúciu bez samotnej spotreby 795 eur.Liberáli kritizujú hlavne netransparentnosť a nesystémovosť rozhodnutí regulátora, ktorému ide o optimalizáciu výkonu ističov. Cenové rozhodnutie totiž vydal len pár dní pred koncom roka a ľudia sa mu podľa nich nemali možnosť prispôsobiť.zdôraznil Galek. Dodal, že kapacita musí byť držaná napríklad v bytových domoch s výťahmi, v nemocniciach, školách, chatách či domoch smútku aj vtedy, ak nie sú v nepretržitej a plnej prevádzke.uzavrel Galek.Strana preto vyzvala predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka, aby ukázal modelové prepočty prípadov, v ktorých sa ceny energií pre spotrebiteľa znížia a tiež tie, keď cena energií porastie.zdôvodnila Kiššová.Zároveň sa chcú poslanci obrátiť na ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD), aby zverejnil prehľad, koľkým odberateľom ceny po zmenách klesnú a o koľko a aby rovnako vyčíslil, koľkým sa ceny energií zvýšia a o akú sumu.ÚRSO podľa svojho stanoviska pristúpil k optimalizácii tarifných štruktúr preto, aby si odberatelia uvedomili potrebu zvažovať, či hodnota ich ističa, respektíve výška rezervovanej kapacity, skutočne zodpovedá reálnym potrebám pri odbere elektriny.konštatoval v utorok (17.1.) hovorca úradu Radoslav Igaz.Úrad tiež podľa neho týmto rozhodnutím postupuje v zmysle zákona o energetickej efektívnosti, pričom Slovensko musí plniť určité limity a znižovať spotrebu. Zároveň má ísť o výzvu pre samosprávy, malé podniky, sociálne zariadenia, ktoré nemajú predstavu, ako sú pripojené a aké majú rezervy, aby sa začali o znižovanie svojich nákladov za energie zaujímať.zdôraznil Igaz.