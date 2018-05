Šatan má na MS zaújem o Cháru, verdikt očakáva ešte v pondelok

Na archívnej snímke generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan počas 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Kodaň 7. mája (TASR) - Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie má záujem o príchod obrancu Zdena Cháru, ktorý v noci vypadol so svojím Bostonom Bruins z play off zámorskej NHL. Generálny manažér Miroslav Šatan očakáva rozhodnutie ešte v pondelok.povedal Šatan na pondelňajšom popoludňajšom tréningu. Sezóna sa skončila aj pre útočníka Bostonu Petra Cehlárika, no ten nemôže prísť pre zranenie.Vedenie tímu zatiaľ nedopíše na súpisku nikoho zo štvorice čakateľov - obrancu Mária Grmana, útočníkov Andreja Kudrnu a Mareka Hovorku a brankára Denisa Godlu.uviedol Šatan.Na pondelňajšom dobrovoľnom tréningu sa zúčastnilo šesť korčuliarov a dvaja brankári. Okrem štvorice čakateľov aj útočníci Michal Krištof a Pavol Skalický a brankár Patrik Rybár. Tréning presunuli zo 14.00 na 16.15 h pre úpravu ľadu na hlavnej ploche Royal Arena, plánované tímové fotenie odložili na neurčito.