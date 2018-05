Šatan na MS s odznakom kominára, Graňákovi rekord rád odovzdá

Miroslav Šatan. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 3. mája (TASR) - Po februárových ZOH čaká Miroslava Šatana druhá veľká akcia v pozícii generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie. Na MS v Dánsku vyskladal zbrusu nové mužstvo, v ktorom figuruje iba tucet olympionikov a až deväť nováčikov, a očakáva od neho, že herný prejav bude lepší ako v Pjongčangu.zdôraznil Šatan.Po olympiáde v Pjongčangu, kde Slováci skončili na predposlednej 11. priečke, neskrýval GM sklamanie a zároveň vyslovil želanie, že sa hráči z prehier poučia. Šatan verí, že reprezentačný tím obstojí v ďalšej skúške úspešnejšie. Aj on už je plný očakávaní.Šatan sa ujal funkcie generálneho manažéra reprezentácií SR vlani v lete. Bývalý dlhoročný kapitán národného tímu a držiteľ všetkých štyroch slovenských medailí z MS sa na majstrovstvách sveta predstaví premiérovo vo funkcionárskej úlohe. Balil sa však podobne ako v hráčskych časoch.usmieval sa Šatan, ktorý si zobral do Kodane aj jeden malý talizman pre šťastie:Bývalý obávaný strelec príde v Dánsku o jeden zo svojich reprezentačných rekordov. So 183 zápasmi ešte stále vedie historické poradie v počte reprezentačných štartov, ale už o prvú priečku delí spoločne s Dominikom Graňákom, ktorý ho dobehol v záverečnej príprave. Skúsený obranca sa na čele štatistiky osamostatní už po úvodnom dueli s ČR.povedal Šatan, ktorý s 86 gólmi stále neohrozene tróni na čele historického poradia reprezentačných kanonierov.Aj podľa Šatana sa môže účinkovanie tímu na nadchádzajúcich MS odvíjať od vstupu. Slováci odštartujú svoje účinkovanie v sobotu o 20.15 duelom s Českom. Susedské derby bude o to pikantnejšie, že až dvanásť hráčov z výberu legionárčilo v uplynulej sezóne v českej extralige a hokejisti z oboch výberov sa vzájomne veľmi dobre poznajú. Šatan sa na historickú bilanciu, ktorá je naklonená na českú stranu, veľmi nepozerá.dodal.