Šatan sleduje pred MS vo finále piatich hráčov. Titul praje Trenčínu

Na snímke Miroslav Šatan. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. apríla (TASR) - Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan prezradil, že okrem trojice Tomáš Marcinko, Marek Čiliak a Marcel Haščák, ktorá by sa mala k tímu pripojiť vo štvrtok, je v hre o MS v Dánsku ešte ďalších približne päť hráčov. Tých realizačný tím mapuje v tímoch, ktoré hrajú finále Kaufland play off slovenskej Tipsport Ligy.Na pondelňajší zraz do Piešťan dorazili dve posily zo zámoria, v týždni prídu ďalší hráči, ktorí mali v uplynulých dňoch klubové povinnosti.uviedol Šatan.Šatanovi robí vrásky finále slovenskej ligy, to sa nečakane natiahlo na sedem zápasov.Okrem nich uvažuje realizačný tím aj o Jurajovi Mikúšovi. Ten ukázal v závere sezóny dobrú formu v drese Slovana v KHL a potom aj v Litvínove, ktorému pomáhal v baráži o udržanie sa v najvyššej českej súťaži:prezradil Šatan.S určitosťou sa na MS nepredstaví obranca Peter Čerešňák, ktorý sa potrebuje doliečiť.informoval generálny manažér, ktorý rovnako pozorne sleduje vývoj finálovej série medzi Trenčínom a Banskou Bystricou. O tom, komu v nej drží palce má jasno: