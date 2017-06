Saudská Arábia a Bahrajn odobrali Qatar Airways prevádzkovú licenciu

Na archívnej snímke zo 14. novembra 2011 návštevníci kráčajú po schodoch Boeingu 777-200LR leteckej spoločnosti Qatar Airways počas leteckej šou v Dubaji. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 7. júna (TASR) - Saudská Arábia v utorok (6.6.) odňala katarskej leteckej spoločnosti Qatar Airways licenciu na prevádzkovanie letov do a z krajiny. Zároveň aerolíniám nariadila, aby do 48 hodín uzatvorili svoje kancelárie. Rovnaký krok oznámil aj Bahrajn.Už v pondelok, keď Saudská Arábia spolu s Bahrajnom, Egyptom a so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) prerušili s Katarom diplomatické vzťahy, Rijád rozhodol o pozastavení letov do a z Kataru. Uzatvorenie vzdušného priestoru pre lietadlá katarskej spoločnosti oznámili aj ďalšie štáty vrátane SAE.Spoločnosť Qatar Airways, ktorá zamestnáva po celom svete vyše 40.000 ľudí, je plne v rukách štátu. Lietadlá tejto spoločnosti sa tak teraz musia vyhýbať Saudskej Arábii, ktorá je jediným štátom, s ktorým má Katar pozemnú hranicu. To znamená, že musia voliť dlhšie a nákladnejšie trasy.Saudská Arábia, Bahrajn a SAE okrem toho oznámili obyvateľom Kataru, že majú dva týždne na odchod z týchto krajín a zároveň vlastným občanom zakázali cesty do Kataru.