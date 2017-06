Saudská Arábia chce znížiť závislosť od ropy, postaví obrie lodenice

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 3. júna (TASR) - Saudská ropná spoločnosť Aramco plánuje s ďalšími tromi firmami postaviť najväčšie lodenice v Perzskom zálive. Projekt vo výške viac ako 5 miliárd USD by mal pomôcť znížiť vysokú závislosť krajiny od vývozu ropy.Dlhodobo nízke ceny ropy tvrdo zasiahli do vývoja saudskoarabskej ekonomiky. Vláda sa preto rozhodla podporiť ďalšie oblasti hospodárstva a výrobu produktov, ktoré krajina zatiaľ do veľkej miery dováža. Súčasťou týchto zmien je aj projekt výstavby obrovských lodeníc v Ras al-Khair na východnom pobreží Saudskej Arábie, ktoré by s rozlohou 4,3 kilometra štvorcového mali byť najväčšími lodenicami v Perzskom zálive.Hodnota projektu sa odhaduje na 5,2 miliardy USD (4,64 miliardy eur). Spoločnosť Aramco už podpísala dohodu o vytvorení spoločného podniku s tromi ďalšími firmami, saudskoarabskou lodiarskou spoločnosťou Shipping Company of Saudi Arabia (Bahri), strojárskou spoločnosťou zo Spojených arabských emirátov Lamprell a juhokórejským koncernom Hyundai Heavy Industries.Produkcia v lodeniciach by sa mala spustiť v roku 2019, pričom plná kapacita výroby sa očakáva v roku 2022. Lodenice by mali okrem obchodných lodí vyrábať aj obrie ropné tankery a plávajúce ropné plošiny.Z celkových nákladov plánuje vláda Saudskej Arábie prispieť sumou 3,5 miliardy USD. Zvyšné náklady budú znášať firmy v spoločnom podniku. Spoločnosť Aramco bude v spoločnom podniku kontrolovať 50,1 %, Lamprell 20 %, Bahri 19,9 % a Hyundai Heavy Industries 10 %.