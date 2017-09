Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

USA ocenili rozhodnutie Saudskej Arábie

Rijád 27. septembra (TASR) - Saudská Arábia dovolí ženám šoférovať. Stane sa tak na základe nariadenia, ktorým v utorok saudskoarabský kráľ Salmán inštruoval vládne orgány, aby vydávali vodičské preukazy mužom aj ženám. Opatrenie začne platiť od júna budúceho roku, informovala saudskoarabská tlačová agentúra.Kráľ Salmán zároveň nariadil aj vytvorenie výboru zloženého zo zástupcov viacerých ministerstiev, ktorého úlohou bude stanoviť nové postupy potrebné na udeľovanie vodičských preukazov.Konzervatívna Saudská Arábia bola doposiaľ jedinou krajinou na svete, v ktorej mali ženy zakázané šoférovať. Za porušenie tohto zákazu im pritom hrozili pokuty aj väzenie, čo dlhodobo vyvolávalo medzinárodnú kritiku.Za zrušenie zákazu lobovali už od 90. rokov ľudskoprávni aktivisti, pričom tvrdili, že ide o súčasť širšieho boja za zrovnoprávnenie žien v tejto silne konzervatívnej islamskej krajine, pripomenula agentúra AP.Spojené štáty privítali utorkové oznámenie Saudskej Arábie, že tamojšie ženy budú mať prvýkrát dovolené šoférovať.Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Heather Nauertová uviedla, že Spojené štátytento krok.Nauertová označila oznámenie za ". Hovorkyňa sa však nevyjadrila k tomu, či musí Saudská Arábia urobiť oveľa viac a zabezpečiť svojim občiankam úplné práva.Krok Saudskej Arábie prichádza v čase, keď si toto kráľovstvo snaží zlepšiť v USA a na Západe imidž ako krajina, ktorej záleží na ľudských právach.Aj jedna z najhlasnejších saudskoarabských aktivistiek za práva žien Azíza Júsufová uviedla, že rozhodnutie povoliť ženám šoférovanie je "obrovským prvým krokom".Júsufová povedala z Rijádu do telefónu agentúre AP, že je z utorkového oznámenia, a označilo ho za "dobrý krok smerujúcim k právam žien".Júsufová, profesorka na Univerzite kráľa Saúda, povedala, že ženy budú naďalej presadzovať zrušenie stále platného zákona o poručníctve mužov. Tento zákon umožňuje mužským príbuzným mať posledné slovo v takých záležitostiach ako právo žien cestovať do cudziny, získať pas či vstúpiť do manželstva.