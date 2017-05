Saudská Arábia má za sebou prvý rok realizácie Vízie 2030

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 6. mája (TASR) - V apríli 2016 sa začal v Saudskej Arábii realizovať program Vízia 2030. Jej uskutočnením sa má v cieľovom roku dosiahnuť, že blízkovýchodné kráľovstvo prestane závisieť od ťažby a predaja ropy.Od prijatia vízie vláda schválila už stovky opatrení, ktorými sa stane Saudská Arábia krajinou s priemyselnou výrobou postavenou na moderných vedeckých poznatkoch.Medzi opatreniami bolo založenie Úradu pre strategické partnerstvo. Bude mať zastupiteľstvá v krajinách, v ktorých jeho pracovníci budú hľadať a identifikovať príležitosti a partnerov na obchody s spoluprácu.Úrad pre strategické partnerstvo už otvoril svoje zastúpenie pri japonskom ministerstve hospodárstva a Japonci majú zastúpenie v Rijáde. To isté sa dosiahlo so Soulom. Kórejčania by mali pomôcť Saudom s digitalizáciou.Funguje už aj Úrad pre privatizáciu. Jeho úlohou bude uskutočniť privatizáciu 16 veľkých štátnych spoločností. Má zoznam, na ktorom je 86 projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP). Projekty podporia nemecké banky a nemecké firmy sa zúčastnia na budovaní elektrární, výstavbe a prevádzkovaní nemocníc. Saudské úrady očakávajú, že sa nemecké firmy budú podieľať aj na budovaní dopravnej infraštruktúry krajiny.Transformačný plán obsahuje 743 úloh. Mnohé z nich sú zamerané na fiškálnu konsolidáciu. Úsek pre racionalizáciu (štátnych) výdavkov hľadá možnosti na zníženie subvencií. Svoj význam potvrdil už vlani, keď na realizované projekty významne znížil výdavky a zoškrtal aj ich prevádzkové náklady.Tento rok sa zameriava pozornosť vlády na posúdenie výkonnosti ministerstiev. Výsledky auditu budú zverejnené. Verejnosť musí totiž pocítiť, že sa niečo mení.Autorom Vízie 2030 je v poradí druhý adept na kráľovskú korunu princ Mohammed bin Salman. Jeho cieľom je zvýšiť hodnotu hrubého domáceho produktu Saudskej Arábie zo súčasných 800 miliárd (729,86 miliardy eur) USD na 1,6 bilióna USD. Vo Verejnom investičnom fonde je už 600 miliárd USD a časom sa jeho zdroje majú zvýšiť na dva bilióny USD. Doň budú plynúť dividendy z ropnej spoločnosti Saudi Aramco, ktorá nedávno vstúpila na burzu, prebytky rozpočtu a iných štátnych zdrojov.Investície do ekonomiky majú diverzifikovať jej výrobnú základňu, zabezpečiť jej trvalý rast a vytvárať pracovné miesta pre rýchlo rastúci počet obyvateľov krajiny.