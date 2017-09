Saudská Arábia opäť prerušila kontakty s Katarom

Na snímke z tlačovej agentúry Saudi saudskoarabský kráľ Abdalláh. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 9. septembra (TASR) - Trojmesačný spor medzi Saudskou Arábiou a susedným Katarom sa dnes vystupňoval po telefonickom rozhovore lídrov oboch krajín Perzského zálivu.Saudská Arábia, ktorá spolu s ďalšími arabskými krajinami prerušila v júni styky s Katarom, uviedla, že prerušuje "s Katarom a Dauhu obvinila z prekrúcania faktov. Vyjadrila sa tak po tom, ako oficiálna katarská tlačová agentúra informovala, že katarský emir Tamím ibn Hamad as-Sání a saudský korunný princ Muhammad bin Salmán sa dohodli v piatok v telefonickej konverzácii na určení dvoch vyslancov s cieľom vyriešiť diplomatickú krízu.uviedla oficiálna saudská tlačová agentúra SPA, ktorá citovala nemenovaného saudského predstaviteľa.Tento telefonický rozhovor bol prvým takýmto kontaktom medzi lídrami oboch krajín, odkedy Saudská Arábia, Bahrajn, Egypt a Spojené arabské emiráty prerušili diplomatické vzťahy a dopravné spojenie s Katarom pre jeho údajnú podporu terorizmu. Katarská Dauha tieto obvinenia popiera a tiež odmieta 13 požiadaviek týchto arabských krajín. Boli medzi nimi aj ukončenie vysielania panarabskej televízie al-Džazíra, ktorú považujú za kritickú voči svojim vládam, obmedzenie vzťahov s Iránom či zatvorenie tureckej vojenskej základne.Podľa panarabskej televízie al-Arabíja prejavil katarský emir počas telefonického rozhovoru záujem diskutovať o požiadavkách štvorice arabských štátov so súčasným rešpektovaním záujmov všetkých zainteresovaných. Saudskoarabský princ by tento katarský návrh mal prerokovať s blokom krajín vedeným Saudskou Arábiou.Katarská tlačová agentúra uviedla, že konverzácia medzi oboma lídrami bola založená na koordinácii amerického prezidenta Donalda Trumpa a že zdôraznili potrebu vyriešiť krízu dialógom pre zabezpečenie jednoty a stability krajín Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC).Americký prezident Donald Trump tento štvrtok uviedol, že je ochotný stať sa sprostredkovateľom spomínaného diplomatického sporu. Uviedol, že má skvelé vzťahy so Saudskou Arábiou a dodal, že keby dostal šancu pomôcť rokovaniam medzi Katarom a Saudskou Arábiou vedenou koalíciou, dohoda by bola dosiahnutá veľmi rýchlo.