Saudská Arábia prepustila troch zadržaných ľudskoprávnych aktivistov

Dubaj 25. mája (TASR) - Saudská Arábia prepustila tri zo skupiny zadržaných ikonických postáv hnutia za práva žien v kráľovstve. S odvolaním sa na oznámenie medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.Okolnosti prepustenia týchto troch žien nie sú podľa AI známe, spresnila agentúra AP s tým, že to však možno naznačuje zlom i v kauzách ostatných zdržiavaných.Vo väzbe totiž zostáva ešte ďalších sedem aktivistov bojujúcich napríklad za právo žien riadiť motorové vozidlo či za zrušenie zákonov o opatrovníctve, ktoré dávajú mužom konečné slovo pri rozhodovaní, či sa žena môže vydať, získať pas alebo cestovať do zahraničia.Ako pripomenula agentúra Reuters, skupinu pravdepodobne 11 žien a mužov zadržali v uplynulom týždni iba niekoľko týždňov pred tým, ako má vstúpiť do platnosti nové nariadenie, ktorým sa povolí ženám šoférovanie.Tieto zadržania sa považujú za súčasť pretrvávajúcich represií voči osobám kritickým k vláde. Saudskoarabské médiá uviedli, že aktivistov zadržali jednotky z veliteľstva štátnej bezpečnosti, ktorá je podriadená priamo panovníkovi a korunnému princovi.K zatknutiu skupiny došlo po tom, ako 32-ročný korunný princ Muhammad bin Salmán začal v Saudskej Arábii presadzovať balík sociálnych reforiem, ktoré zahŕňajú právo pre ženy šoférovať či navštevovať športové podujatia na štadiónoch.AI uviedla, že princove prísľuby reforiem vyznievajú naprázdno v situácii, keď sa v kráľovstve pritvrdzujú zásahy voči kritikom vlády.upozornila Samah Hadídová, riaditeľka AI pre Blízky východ.