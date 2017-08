Saudská Arábia pustí katarských veriacich na púť Mekky

Moslimskí veriaci prichádzajú kameňovať satana počas veľkej tradičnej moslimskej púte hadždž v prvý deň sviatku obetovania s názvom íd al-adhá v Mekke.



Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 17. augusta (TASR) - Saudská Arábia otvorí svoje hranice s Katarom a umožní katarským veriacim, aby sa zúčastnili na tradičnej púti hadždž. Informovala o tom dnes agentúra AP s tým, že ide o zásadný zlom vo vývoji sporu medzi dvojicou arabských štátov.Katarských veriacich pustia do saudskoarabského kráľovstva po zemi alebo letecky cez dve letiská v krajine. Pútnikov tiež prevezú na púť hadždž na náklady Rijádu, oznámila dnes oficiálna saudskoarabská tlačová agentúra.Ako napísala AP, stalo sa tak po stretnutí saudskoarabského kráľa Salmána a príslušníka katarskej kráľovskej rodiny šejka Abdalláha bin Alího Al Sáního.Púť do Mekky je jedným z piatich pilierov moslimskej viery a každý moslim by ju mal vykonať aspoň raz za život. Tohtoročný hadždž potrvá od 30. augusta do 4. septembra.Saudská Arábia, Egypt, Bahrajn a Spojené arabské emiráty prerušili 5. júna diplomatické styky s Katarom a zaviedli opatrenia na izoláciu tohto malého, ale bohatého emirátu. Dauhu obvinili z podporovania extrémistických skupín a vzniesli viacero požiadaviek.Katar obvinenia z podporovania extrémizmu dôrazne odmieta a postup arabských krajín označuje za politicky motivovanú očierňovaciu kampaň.