Saudská Arábia rokuje s Irakom o spolupráci

Saudskoarabský kráľ Salmán Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 23. októbra (TASR) - Saudská Arábia a Irak začali v nedeľu s podporou Spojených štátov rokovania o vzájomnej spolupráci. Tento krok prispieva k upevneniu ich diplomatických vzťahov v čase, keď Washington podporuje boj proti narastajúcemu vplyvu Iránu v danom regióne, informovala v nedeľu agentúra DPA.Saudskoarabský kráľ Salmán a iracký premiér Hajdar Abádí v Rijáde spolupredsedali prvému stretnutiu takzvanej koordinačnej rady za prítomnosti amerického ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona.V uplynulých mesiacoch sa vzťahy medzi Rijádom a Bagdadom po desaťročiach napätia zlepšili. Irak má úzky vzťah k prevažne šiitskému Iránu, zatiaľ čo Teherán je regionálnym rivalom sunnitmi ovládanej Saudskej Arábie.Irán a Saudská Arábia podporujú opozičné strany vo vojnových konfliktoch v Sýrii a Jemene, pričom saudskoarabskí činitelia opakovane obvinili Irán z destabilizácie blízkovýchodného regiónu, čo ale Teherán odmieta.Tillerson vyzval obe strany na rozšírenie vzájomnej spolupráce. Salmán zdôraznil podporu svojej krajiny pre, narážajúc na tamojšie nedávne referendum o nezávislosti irackého Kurdistanu.Saudskoarabský kráľ vyhlásil, že ide omedzi jeho krajinou a Irakom. Abádí uviedol, že je s posilňovaním vzťahov medzi Irakom a Saudskou ArábiouV stredu pristálo po prvý raz za uplynulých 27 rokov v Bagdade saudskoarabské dopravné lietadlo. Vzťahy medzi Bagdadom a Rijádom sa zhoršili v roku 1990, keď bývalý iracký diktátor Saddám Husajn vtrhol do Kuvajtu.Tillerson pricestoval do Rijádu v sobotu; ide o súčasť jeho cesty po blízkovýchodnom regióne. Zastaví sa tiež v Katare, ktorý sa momentálne nachádza v ostrom diplomatickom spore so skupinou arabských štátov.Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt v júni prerušili svoje obchodné a diplomatické vzťahy s Dauhou po tom, ako ju obvinili z podpory extrémistických skupín. Katar tieto tvrdenia odmieta.