Saudská Arábia už neumožní nemeckým firmám získať vládne kontrakty

Frankfurt nad Mohanom 27. mája (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán nariadil, aby nemecké spoločnosti už nezískali žiadny vládny kontrakt. Tento krok poukazuje na rastúcu nespokojnosť vlády v Saudskej Arábii s politikou Nemecka v oblasti Blízkeho východu.Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie nemeckého týždenníka Der Spiegel, tento krok by mohol zasiahnuť firmy ako Siemens, Bayer, Boehringer Ingelheim či Daimler. Zdroje nemecký časopis neuviedol.Vzťahy medzi Nemeckom a Saudskou Arábiou sú v súčasnom období napäté. Rijád minulý rok odvolal svojho veľvyslanca v Nemecku na konzultácie po vyjadreniach vtedajšieho nemeckého ministra zahraničných vecí Sigmara Gabriela v súvislosti s politickou krízou v Libanone.Saudská Arábia je pritom významným obchodným partnerom Nemecka. Ako uviedol nemecký štatistický úrad, minulý rok vyviezlo Nemecko do Saudskej Arábie produkty v hodnote zhruba 6,6 miliardy eur.Siemens získal minulý rok kontrakt na dodávku piatich plynových turbín pre novú elektráreň v hodnote okolo 400 miliónov USD (342,61 milióna eur). Neskôr firma Daimler získala od saudskoarabskej dopravnej spoločnosti SAPTCO kontrakt na dodávku 600 autobusov Mercedes-Benz Citaro. Siemens, Bayer a Boehringer Ingelheim odmietli informácie zverejnené v časopise Der Spiegel komentovať. Daimler oznámil, že jeho biznis v Saudskej Arábii pokračuje ako doteraz.Jeden z nemeckých podnikateľov, ktorý si neželal byť menovaný, pre agentúru Reuters v piatok (25.5.) v tejto súvislosti uviedol, že napätie medzi Saudskou Arábiou a Nemeckom v súčasnosti pociťujú pri štátnych zákazkách najmä farmaceutické spoločnosti, a to v podobe omnoho dôslednejšieho preverovania než v prípade iných firiem. A tieto podniky zákazku často práve preto, že sú z Nemecka, nezískajú.Už v marci agentúra Bloomberg informovala, že vládne úrady v Saudskej Arábii dostali príkaz neobnovovať niektoré kontrakty s nemeckými firmami. V tom čase citovala agentúra nemenované zdroje, že problémy v Saudskej Arábii môže mať aj nemecká banka Deutsche Bank, vrátane potenciálnej úlohy v uvedení podielu saudskoarabského ropného gigantu Saudi Aramco na burzu.(1 EUR = 1,1675 USD)