Saudská Arábia v júni vyviezla menej ropy, aj keď jej produkcia stúpla

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ceny ropy vzrástli

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 17. augusta (TASR) - Vývoz ropy zo Saudskej Arábie v júni mierne klesol na 6,89 milióna barelov (1 barel - 159 litrov) denne. To bolo o 35.000 barelov denne menej ako v máji.Ale zároveň Saudská Arábia, ktorá je najväčším producentom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), v júni vyťažila 10,07 milióna barelov ropy denne, čo je 190.000 barelov/deň viac ako v máji. Arabské kráľovstvo však v júni spotrebovalo viac ropy doma, na výrobu elektriny, keďže v horúcich letných mesiacoch sa dopyt po energii zvyšuje.Konkrétne, Saudská Arábia spotrebovala v júni 680.000 barelov ropy denne na výrobu elektrickej energie, o 76.000 barelov denne viac ako v máji.Prispel k tomu aj moslimský pôstny mesiac ramadán, počas ktorého spotreba elektriny stúpa. Tento rok pripadol ramadán na obdobie od 27. mája do 25. júna.OPEC a ďalší významní producenti ropy sa pritom dohodli na znížení jej ťažby v tomto roku, aby podporili rast cien a dosiahli pokles nadmerných skladových zásob na celom svete.OPEC sa zaviazal, že do marca 2018 zredukuje svoju celkovú produkciu o 1,2 milióna barelov ropy denne. Ostatní veľkí producenti, ktorí nie sú členmi OPEC, súhlasili, že znížia ťažbu o polovicu tohto objemu.Produkcia Saudskej Arábie bola júni len o 12.000 barelov denne vyššia ako jej cieľ v rámci dohody OPEC, ktorým je 10,058 milióna barelov/deň.Saudské rafinérie spracovali v júni 2,58 milióna barelov ropy denne, čo je nárast oproti 2,52 barelov/deň v máji.Ceny ropy dnes vzrástli a komodita tak zmazala časť strát z predchádzajúceho dňa. Vývoj na trhu dnes ovplyvňujú najmä dva faktory. Na jednej strane minulotýždňový pokles jej zásob v USA, ktoré sú najväčšími spotrebiteľmi ropy na svete, čo podporuje rast jej cien, ale na druhej strane stále vysoká produkcia, ktorá naopak brzdí jej zdražovanie.Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa dnes o 7.37 SELČ predával po 46,86 USD (40,02 eura). To je o 8 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent dnes vzrástla o 17 centov na 50,44 USD za barel.