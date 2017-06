Saudská banka nariadila bankám, aby nezvyšovali angažovanosť v Katare

Katar, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 8. júna (TASR) - Centrálna banka v Saudskej Arábii nariadila finančným ústavom v krajine, aby nezvyšovali svoju angažovanosť v Katare. Dôvodom je najhoršia kríza vo vzťahoch medzi arabskými monarchiami v Perzskom zálive za celé desaťročia. Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou.Saudskoarabské úrady ďalej povedali bankám, že by nemali spracovávať žiadne platby denominované v katarských rialoch, spresnili zdroje. Cieľom tohto nariadenia je zabrániť zvýšeniu rizík spojených s krízou a týka sa investícií do štátnych dlhopisov, úverov a obchodno-finančných nástrojov, dodali zdroje.Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE), Bahrajn a Egypt začiatkom týždňa prerušili diplomatické, obchodné a dopravné spojenie s Katarom pre jeho vzťahy s Iránom a podporu islamských teroristov.Niektoré banky v Saudskej Arábii, SAE a Bahrajne už začali znižovať svoju expozíciu v Katare, uviedli ďalší ľudia.