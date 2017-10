Saudskoarabský kráľ navštívi 5. októbra Moskvu

Saudskoarabský kráľ Salmán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 2. októbra (TASR) - Saudskoarabský kráľ Salmán navštívi 5. októbra Moskvu. Podľa agentúry TASS to dnes oznámil poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň uviedol, že Moskva pripisuje nadchádzajúcej Salmánovej návšteve veľkú dôležitosť. Podľa neho je Saudská Arábia jednou z vedúcich arabských krajín a zohráva dôležitú úlohu v arabských záležitostiach.Rusko sa tak usiluje o udržanie dialógu so Saudskoarabským kráľovstvom, keď sa diskutuje o situácii na Blízkom východe a najmä o Sýrii, povedal Peskov a vyjadril nádej, že táto návšteva poskytne silný impulz rozvoju bilaterálnych vzťahov.Kráľ Salmán plánuje navštíviť aj amerického prezidenta Donalda Trumpa, a to začiatkom budúceho roka. Saudská Arábia bola prvou zastávkou na prvej zahraničnej ceste Trumpa od svojho januárového nástupu do funkcie prezidenta.Saudská Arábia - rovnako ako USA - podporuje v sýrskej vojne sily bojujúce proti režimu prezidenta Bašára Asada, ktoré zasa podporuje Rusko.